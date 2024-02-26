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PKK'nın sızma girişimi engellendi! Kadın terörist yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 11:11
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'li "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma isimli terörist, Türkiye'ye sızma girişimi yaptığı sırada Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından sağlanan istihbaratla kıskıvrak yakalandı.
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