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PKK’nın silah teslimine MİT takibi! Dağdan iniş ve silah teslimi nasıl olacak?

PKK'nın silah teslimine MİT takibi! Dağdan iniş ve silah teslimi nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 12:00
Terör örgütü PKK'nın feshi sonrası sıra silah teslimine geldi. Süleymaniye, Erbil ve Duhok üçgeninde yapılacak silah teslimini MİT 7/24 takip edecek ve balistik incelemeler yapılacak. Silah tesliminin tamamlanmasında hedef yaz sonu olarak görülüyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Iraklı Türkmen Bakan Aydın Maruf ile konuştu.

Aydın Maruf, "Buradan Türkiye'ye selamlar iletiyorum. PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı barış için önemlidir. Bundan sonra silahların nasıl teslim edileceği önemlidir. Türkiye her zaman barıştan yana bir tavır ortaya koymuştur ve aynı zamanda diplomasisinin de merkezi haline gelmiştir." dedi.

"BÖLGEYE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

Terörsüz bir Türkiye süreci olduğunu dile getiren Bakan Maruf, "Atılan bu adımlar bölge için ciddi katkılar sağlayacak. PKK'nın burada yapmış olduğu eyleme olumsuz etkilere yol açmıştır. PKK ile birlikte ona bağlı olan illegal gruplar da feshedilmelidir. Silahları bırakmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

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PKK’nın silah teslimine MİT takibi! Dağdan iniş ve silah teslimi nasıl olacak?
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