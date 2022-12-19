19 Aralık 2022, Pazartesi
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PKK'nın çocuklar üzerinden kurduğu kirli oyun: Kadın istismarı teslim olan teröristlerin itiraflarında
Türkiye'nin barış ve huzurunu hedef alan terör örgütü PKK, yıllarca bölge halkına zulmetti. Çocuklarını elinden aldı, dağa kaçırdı. Eline silah verdiği çocukları, çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderen PKK, bu yöntemle bölge halkını devlete karşı düşmanlaştırmaya da çalıştı. Terör örgütünün kadın ve çocuk istismarının boyutunu, uzmanlar ve siyasetçiler A Haber'de anlattı.