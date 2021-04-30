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PKK'lı teröristler İsviçre'de Türkleri hedef alıyor! Bombalı saldırı girişimi

A Haber
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Giriş: 30.04.2021 17:24
Güncelleme:30.04.2021 17:27
Eli kanlı PKK'yı halen terör örgütü olarak kabul etmeyen İsviçre'de Türklere yönelik saldırı girişimleri arttı. Son olarak İsviçre Türk Toplum Derneği binasının posta kutusuna bomba bırakıldı. Saldırı girişiminin ayrıntılarını İsviçre Türk Toplum Derneği Başkanı Şeref Yıldız A Haber canlı yayınında anlattı. Yıldız, daha önce evine ve aracına da terör örgütü tarafından saldırılar olduğunu söyledi. Yıldız, "Türkiye ne zaman Kuzey Irak'ta operasyon yapsa burada teröristlerin yandaşları bize saldırıyor" ifadelerini kullandı.

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