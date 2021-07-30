30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'lı hain Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyonda Usame Bin Ladin detayı

PKK'lı hain Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyonda Usame Bin Ladin detayı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2021 11:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu ve Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 2 ay önce öldürülen ve terör örgütü PKK'nın kritik isimlerden biri olan Sofi Nurettin kod adlı Halef El Mouhammad'in etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Hain Nurettin'in tıpkı Pakistan'da El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü benzer bir operasyonla vurulduğu öğrenildi.
Koronavirüs aşısı olmayanlara flaş çağrı
Koronavirüs aşısı olmayanlara flaş çağrı
CHP ve İYİ Parti yangını siyasete alet etti!
CHP ve İYİ Parti yangını siyasete alet etti!
THK iddialarına Bakan Pakdemirli'den açıklama
THK iddialarına Bakan Pakdemirli'den açıklama
Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı!
Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı!
Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyonda Usame Bin Ladin detayı
Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyonda Usame Bin Ladin detayı
Çavuşoğlu: Yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Çavuşoğlu: Yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Pakdemirli : İyiye doğru gidiş var 57 yangın kontrol altında
Pakdemirli : İyiye doğru gidiş var 57 yangın kontrol altında
Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia!
Marmaris'teki yangınla ilgili flaş iddia!
Gazipaşa'da orman yangını 3 noktada kontrol altında
Gazipaşa'da orman yangını 3 noktada kontrol altında
Operasyonlar ne anlama geliyor?
Operasyonlar ne anlama geliyor?
Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı
Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı
Kardaş çiftinin ölümünde kahreden detay
Kardaş çiftinin ölümünde kahreden detay
Daha Fazla Video Göster