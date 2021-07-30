PKK'lı hain Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyonda Usame Bin Ladin detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu ve Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 2 ay önce öldürülen ve terör örgütü PKK'nın kritik isimlerden biri olan Sofi Nurettin kod adlı Halef El Mouhammad'in etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Hain Nurettin'in tıpkı Pakistan'da El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü benzer bir operasyonla vurulduğu öğrenildi.