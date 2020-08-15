1984 Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla başlayan PKK terör örgütü ile ilgili mücadelede 36 yıl geride kaldı. Peki bu geride kalan süreçte Türkiye'ye terörle mücadelede hangi noktaya geldi? Sivil ya da askeri kaç kişi şehit oldu? Yaklaşık asırlık bu mücadele ülke ekonomisine ne kadar zarar verdi? PKK terör örgütünü asıl amacı ne, neyi hedefledi? Bir zamanlar 20 binler seviyesinde olan terörist sayısı şu anda kaça indirildi? Terörle mücadeleyle 36 yıldır nasıl mücadele edildi? Tüm bu soruların yanıtı A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar anlattı.

15 Ağustos 1984 yılında eli kanlı terör örgütü PKK'nın Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla başlatığı terör süreci 36 yıl sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 36 yıldır eli kanlı terör örgütüyle 36 yıldır mücadele ediyor. Bu süreçte 65 bin sivil ve askeri şehit verildi, 1 trilyon dolara yakın ülkenin ekonomik kaybı oldu. Sayıları 20 bine kadar çıkan teröristlerin son yıllarda yurt içi ve yurt dışı sınır ötesine art arda yapılan başarılı operasyonlarla sayıları 400'lere kadar düşürüldü ve terör örgütü bitme noktasına geldi.

Türkiye'nin 36 yıllık terörle mücadele sürecini A Haber canlı yayınında Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar anlattı:

"TERÖR ÖRGÜTÜ 1991 YILINDA MECLİS'E GİRDİ"

Terörün temelde 4 safhası var. Bunlar stratejik savunma, stratejik denge, stratejik taarruz ve siyasallaşma... Terör örgütü Türk güvenlik güçlerinin karşı koymasıyla birlikte hiçbir zaman ilk aşama olan stratejik savunma aşamasını geçemedi. Türkiye'nin ortaya koyduğu müsamahalar çerçevesinde özellikle terör örgütü 1991 yılında Meclis'e girmesiyle birlikte siyasi anlamda toplumları etkileme kapasitesine kavuştu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İSYAN GİRİŞİMİ"

Bunun sonucu 11 Temmuz 2015'te teröristbaşı Murat Karayılan'ın 30 il ve ilçede Cumhuriyet tarihinin en büyük isyan girişimi çağrısında bulundu. 11 ilçe ve 1 ilde buna teşebbüs ettiler. 900'den fazla şehidimiz 3 binden fazla gazimiz oldu bu 11 ilçemiz ve ilimiz yıkıldı. Bunu engellememizden 1 sene 4 gün sonra ise halkın iç savaşa sürüklenmesini amaçlayan bir darbe girişimi geldi.

"SURİYE'DE 65 BİN TERÖRİSTİ ABD EĞİTİYOR"

Türkiye'nin egemenliğinin bozulmasıyla ilgili terör örgütü PKK sürekli bir parçası oldu. Bu teröristlerin Suriye'de ve Irak'taki varlığı asla unutulmamalı. Suriye'de 65 bin PKK/YPG'li teröristi ABD eğitiyor. Türkiye mücadelesine devam etmek zorundadır. Çünkü bu 65 bin terörist eninde sonunda Türkiye'nin üniter yapısına veya Türkiye'nin stratejik hedeflerinin olduğu yerde etki üretmeye soyunacaklardır.

Terör örgütünün ortaya koyduğu iddialarla yaptıkları arasındaki tezatlığı gören, düşünenler kurtulmaya çalışıyor ama bu kadar kolay değil. Örgüte kolunu kaptıranın örgütten kurtulması zor. Ailelerin ve devletin devreye girmesi son derece önemli. Anne diyor ki 'Evladımı ver, sen benim evladımı benden çaldın ve senin menfaatlerin bana hizmet etmiyor. Sen terör üretiyorsun' diyor. Bölgedeki vatandaşlar diyor ki 'Yüksekova'nın PKK sorumlusu bir tane apartman dikmedi. İstanbul'da 10 tane apartman dikti" dediler. Halktan parayı topladı bir kısmını dağa (terör örgütüne) gönderdi büyük bir kısmını da cebine attı. Terör örgütünün gelir kapıları uyuşturucu, insan kaçakçılığı, organ kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, sınır ticareti, yurt dışındaki vatandaşlardan vergi adı altında para topluyor ve bu toplanan milyarlarca doları kendilerine hizmet edenlerle paylaşıyorlar.