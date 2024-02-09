09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK elebaşı konuştu DEM adayını açıkladı! Almanya- Kandil- DEM üçgeninde neler oluyor?

PKK elebaşı konuştu DEM adayını açıkladı! Almanya- Kandil- DEM üçgeninde neler oluyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2024 22:58
Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmeleri A Haber’de anlattı. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK elebaşı konuştu DEM adayını açıkladı!
PKK elebaşı konuştu DEM adayını açıkladı!
Türkiye’nin F-16 sürecinde kritik 24 saat!
Türkiye'nin F-16 sürecinde kritik 24 saat!
İBB adayı Murat Kurum’un seçim şarkısı!
İBB adayı Murat Kurum'un seçim şarkısı!
Dağ’dan Belediye şoförüne: “Beraber çalışacağız”
Dağ’dan Belediye şoförüne: “Beraber çalışacağız”
Kacır Dünya’ya dönen Alper Gezeravcı ile görüştü
Kacır Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı ile görüştü
İsrail’den Refah’a saldırı hazırlığı!
İsrail’den Refah’a saldırı hazırlığı!
Kılıçdaroğlu’nun göndermeli paylaşımı!
Kılıçdaroğlu’nun göndermeli paylaşımı!
DEM Parti adaylarını açıkladı!
DEM Parti adaylarını açıkladı!
Başkan Erdoğan Antalya’da Açılış Töreni’nde konuştu!
Başkan Erdoğan Antalya'da Açılış Töreni’nde konuştu!
Piyade okulunda “fotoğraf” ihracı!
Piyade okulunda “fotoğraf” ihracı!
Bakan Kacır: “Geldi adam!”
Bakan Kacır: “Geldi adam!”
İlk Türk astronot Dünya’da!
İlk Türk astronot Dünya'da!
Daha Fazla Video Göster