PKK elebaşı konuştu DEM adayını açıkladı! Almanya- Kandil- DEM üçgeninde neler oluyor?

Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu duyurdu. Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmeleri A Haber’de anlattı. İşte detaylar...

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