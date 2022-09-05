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PKK bombacısı İstanbul'da yakalandı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi aldı

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Giriş: 05.09.2022 09:21
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı. Teröristin HDP gençlik kolları üyesi olduğu ve Yunanistan'da sabotaj eğitimi aldığı belirlendi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha" ifadelerini kullandı.
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