PKK bombacısı İstanbul'da yakalandı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi aldı

Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı. Teröristin HDP gençlik kolları üyesi olduğu ve Yunanistan'da sabotaj eğitimi aldığı belirlendi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha" ifadelerini kullandı.

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