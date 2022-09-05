05 Eylül 2022, Pazartesi
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PKK bombacısı İstanbul'da yakalandı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi aldı
Eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı. Teröristin HDP gençlik kolları üyesi olduğu ve Yunanistan'da sabotaj eğitimi aldığı belirlendi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; üzücü bir haber daha" ifadelerini kullandı.