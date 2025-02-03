Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

16 Temmuz 2020'de kaybolup 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü. Avcı'nın avukatları karara itiraz etti. Yargıtay, itirazı kabul ederek Avcı'nın niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.

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