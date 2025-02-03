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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Yargıtay canavarca değil dedi

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Yargıtay “canavarca değil” dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 10:25
16 Temmuz 2020'de kaybolup 5 gün sonra cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldü. Avcı'nın avukatları karara itiraz etti. Yargıtay, itirazı kabul ederek Avcı'nın niteliksiz kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak yargılanmasını istedi.
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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Yargıtay canavarca değil dedi
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
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