27 Şubat 2024, Salı
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Parti içi kriz anketlerde! CHP’liler “Kılıçdaroğlu dönsün” dedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimi kaybetme endişesi ile telaşta. Ne var ki asıl fırtına parti içinde kopuyor. Özgür Özel, 1 Nisan tartışmalarını dindirmeye çalışsa da son anketler çok da başarılı olamadığını gözler önüne serdi. Optimar'ın yaptığı son ankete göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP'nin başına geçmesini isteyenlerin oranı yüzde 49. Tabii buna bir de partideki aday krizini eklemeliyiz.