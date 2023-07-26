Paketli gıda alırken dikkat! Çocukları bekleyen tehlike

Birbirinden lezzetli çikolatalar meyve aromalı sütler, renk renk şekerler, dikkat çeken ambalajlarıyla alma isteği uyandıran daha birçok ürün. Hepsi market raflarında çocukların en sevdiği, tükettiği gıdalar. Ama ne yazık ki göründükleri kadar masum değiller. Çünkü ürünlerin çoğu türlü katkı maddeleri ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yasaklanan 'aspartam' içerikli. Bu da, gözümüzden sakındığımız evlatlarımız için; beyin hasarı, alerjik reaksiyonlar ve daha birçok hastalığa davetiye demek.

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