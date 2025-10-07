Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Türk aktivist A Haber’de: Bu hareket artık insanlık mücadelesidir

07 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr
Giriş: 07.10.2025 01:28
Güncelleme:07.10.2025 01:28
Katil İsrail’in, tüm dünyanın gözü önünde Küresel Sumud Filosu’nu yasa dışı şekilde durdurması, içindeki aktivistleri alıkoyarak çeşitli işkencelere maruz bırakmasının ardından, uluslararası dayanışma girişimleri hız kesmeden büyümeye başladı. Bu girişimlerin bir yenisi de, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve bölgede yaşanan acılara çare olabilmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu oldu. Filodan A Haber canlı yayınına bağlanan bir Türk aktivist, filonun mevcut konumu ve güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
