Malatya'daki helikopter faciasının perde arkası! Kritik ihtimal: Teknik arıza

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 13 Kasım'da S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın kazaya ilişkin açıklamasının ardından facianın olası nedenleri A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, helikopterin bakım süreçlerinden teknik özelliklerine, olası arıza senaryolarından düşüş anındaki irtifaya kadar kritik değerlendirmelerde bulunarak, "Benim de aklıma gelen tek şey, öngörülemeyen bir sebepten dolayı bir kaza kırıma uğramış olması, bir teknik arıza" dedi.