İstanbul'da fırtına alarmı! Lodosun hızı 90 kilometreye çıkacak

İstanbul ve Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Lodosun yarın deniz üzerinde saatte 80-90 kilometreye, karada ise 60-70 kilometreye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, çatı uçması ve baca zehirlenmesi riskine karşı vatandaşları uyardı. Cumartesi günü ise İstanbul'da kuvvetli yağış ve sel riski bulunuyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde lodos etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanırken fırtınanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, cumartesi günü özellikle Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini, pazar günü ise Doğu Karadeniz'de yağışların etkili olacağını belirtti. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz ve kameraman Ege Ural, son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.