İş dünyasından boykot çağrısına tepki! TÜSİAD neden sessiz? A Haber’de tepki: İş ekonomi olunca niye konuşmuyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve tüketimi durdurma çağrısına iş dünyasından tepki geldi. Ancak TÜSİAD konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Her şeye konuşan TÜSİAD iş ekonomi olunca niye konuşmuyor?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markaları boykot çağrısına iş dünyasından tepki yağdı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de "Boykot çağrıları yanlıştır. Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz." paylaşımını yaptı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, boykot çağrısına "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı da boykot çağrılarının ekonomik dengeleri bozma girişimi olduğunu dile getirdi. Asmalı "Bu çağrı, yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD NEDEN SESSİZ?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sen herkesi hedef alırsan bu tepkiyi görürsün. Kim tepki göstermiyor? TÜSİAD. Hiç tepki yok. Her şeye konuşan TÜSİAD iş ekonomi olunca niye konuşmuyor? O dönem de dedik TÜSİAD çıksın desin ki biz bu ülke için şunları yapacağız önümüzü açın desin. Bıraksın siyaseti demiştik. Siyaset yapmak istiyorsa parti kursunlar partilere üye olsunlar gelsinler siyaset yapsınlar. Ama ekonomiye bir saldırı var niye TÜSİAD cevap vermiyor? TÜSİAD'ın üyesi yok mu bu saldırılacak firmalar arasında? Hepsi üyesi. Bir ses çıkarsalar ya siz üretime saldıramazsınız ekonomiye saldıramazsınız dese ya. Biz bunu bekliyoruz iş dünyasından. İş örgütleri konuşmuş. Üyelerini korumak zorundalar. İnsanlar bir şeyleri almayınca sizin üyelerinizin ürettiği ürünler satılmayacak demektir.

"BİR TEHDİT VAR"

Benden olmayan ölsün mantığı. Burada bir tehdit var. Çağrı yapıyorum yapanı görürsem de vandallarım var benim giderim saldırırım oralara diyor. Bunu yapmayın. Ben bunun karşılığının çok büyük olacağını düşünmüyorum. Birileri bu baskıyı yapacak ama bu doğru bir akıl değil doğru bir yöntem değil. Gençleri de buraya sürüklememek lazım.