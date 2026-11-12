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İtalya'dan Fransa'ya anında cevap! Francesco Pio Esposito sahneye çıktı: Skor 1-1
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İtalya'dan Fransa'ya anında cevap! Francesco Pio Esposito sahneye çıktı: Skor 1-1

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, F. Esposito 'nun 26. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 1-1’e getirdi.

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