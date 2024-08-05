05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Özgür Özel’e sözünü tut protestosu! İşçiler yaka paça dışarı çıkarıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadın Kolları Kurultayı'na katıldı. Tam kürsüye çıkmıştı ki, sözleri "işimizi geri istiyoruz" sloganlarıyla kesildi. Çiğli Belediyesi'nden haksız yere kovuldukları gerekçesiyle günlerdir genel merkez önüne kamp kuran işçiler, seslerini duyurabilmek için oradaydı. Ancak hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. İşte o anlar…