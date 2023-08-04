04 Ağustos 2023, Cuma
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Özgür Özel’den “Genel başkanlığa adayım” açıklaması
CHP'deki genel başkanlık yarışı kızışıyor. Grup Başkanı Özgür Özel, daha önce sinyalini vermişti, ancak son sarfettiği "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Genel başkanlık da dahil" sözleriyle niyetini açık açık dile getirdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokole ise tepki gösterdi, "Yapılmış olmasını hiç beklemezdim" ifadesini kullandı.