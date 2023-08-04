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Özgür Özel’den “Genel başkanlığa adayım” açıklaması

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Giriş: 04.08.2023 10:23
CHP'deki genel başkanlık yarışı kızışıyor. Grup Başkanı Özgür Özel, daha önce sinyalini vermişti, ancak son sarfettiği "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Genel başkanlık da dahil" sözleriyle niyetini açık açık dile getirdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokole ise tepki gösterdi, "Yapılmış olmasını hiç beklemezdim" ifadesini kullandı.
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