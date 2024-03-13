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Özgür Özel Sabuncubeli Tüneli’ne övgü! AK Partili İnan’dan Özel’e teşekkür

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 09:38
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada; Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada geldiğini açıkladı İzmir'in trafik sorunlarıyla boğuştuğunu söyledi. AK Partili Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'e Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar" ifadelerini kullandı.
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