03 Şubat 2023, Cuma
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Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi açıldı! Hedef gençlerin yeni teknolojiler öğrenmesi
Bayraktar TB2, akıncı ve daha niceleri her birinin fikir babası ve tasarımcısı olan merhum Özdemir Bayraktar'ın ismi Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin açtığı bilim merkezine verildi. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.