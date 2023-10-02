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Otomobil fiyatları geriledi! Zam rekorları kıran 0 araçlarda fiyatlar sabitlendi

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 10:06
Ticaret Bakanlığının otomotiv ve konut sektörüne yönelik aldığı tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Otomobil fiyatları gerilemeye başladı. Hafif ticari araçlarda satışlar yükseldi. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, “İlanlara yönelik cezaların arttırılması önemli rol oynadı. Gerçek otomobil alıcısını ortaya çıkarttı. Otomobil satışlarında ciddi bir artış var. 2022 Ağustos ayında 35 bin 230 olan rakamalar 20232 Ağustos ayında yüzde 57 artışla 69 bin 131 oldu. Bir dönem şişirilmiş fiyatlarla bir balon oluşturulmuştu. Alınan tedbirlerle balonlarla giderilmiş oldu. Hafif ticari araçlarda ciddi bir artış var ve bunların satışının yükselmesi ekonomide çarkların döndüğünü gösterir.” dedi.
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