Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi! Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak anlattı

Osmanlı döneminde hayvan haklarına ilişkin çok önemli belgelerin yer aldığı bir kitap... Kitap, Osmanlı fermanlarından oluşan ve Osmanlı'da sosyal yaşam ile çevreyi anlatan çok özel bir yapıt. Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak tarafından kaleme alınan bu kitapta orijinal belgelerle Osmanlı döneminde çevreden sosyal yaşama daha da önemlisi hayvan haklarına kadar pek çok konu açıklığa kavuşuyor. İşte eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre kitabındaki çok özel belgelerle Osmanlı'da hayvanlara verilen haklar…

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