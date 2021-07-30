30 Temmuz 2021, Cuma
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Orman yangınlarıyla nasıl mücadele ediliyor? Helikopter mi uçak mı?
Türkiye’de 3 gündür devam eden orman yangıları içimizi yakıyor. Ekipler havadan ve karadan mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Peki rüzgar yangını nasıl büyütür? Orman yangınlarının çıkış nedenleri neler? Orman yangını nedir türleri nelerdir? Orman yangınlarının önlenmesi için neler yapılabilir? Akıllardaki soruların cevaplarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Orman Yangın Uzmanı Gürkan Demiröz A Haber canlı yayınında verdi.