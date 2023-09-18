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Operasyonun detayları A Haber’de! Diyarbakır Kulp'ta PKK'ya üst düzey darbe

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 11:30
İçişleri Bakanı Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı. A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Karadağ, operasyonun detaylarını anlattı.
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