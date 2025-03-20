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Ömer Çelik: Darbecilik ithamı dayanaksız!

Ömer Çelik: Darbecilik ithamı dayanaksız!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 14:34
Güncelleme:20.03.2025 14:34
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik darbecilik ithamının dayanağının olmadığını vurgularken yargı sürecinin dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğini vurguladı. Çelik, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dosya hakkında bilgilerinin olmadığını belirtirken "İddiaları CHP'liler de gündeme getirdi" dedi. CHP'nin yönetilemediğini ve kriz yaşadığının altını çizen Özel "Örtbas etmeden çıkıp iddialara yanıt verin" dedi.
Ömer Çelik: Darbecilik ithamı dayanaksız!
Ömer Çelik: Darbecilik ithamı dayanaksız!
Ömer Çelik: Darbecilik ithamı dayanaksız!
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