Olası İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Marmara Denizi’nde meydana gelen depremler büyük paniğe yol açtı. Bursa’da insanlar fabrikaları boşaltı, vatandaşlar evlerinden aşağı indi. Okullardaki çocuklar ise bahçeye indi. Peki çifte deprem ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Kaypak ve deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN