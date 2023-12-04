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Olası İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 13:25
Marmara Denizi’nde meydana gelen depremler büyük paniğe yol açtı. Bursa’da insanlar fabrikaları boşaltı, vatandaşlar evlerinden aşağı indi. Okullardaki çocuklar ise bahçeye indi. Peki çifte deprem ne anlama geliyor? A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Kaypak ve deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir önemli değerlendirmelerde bulundu.
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