Okullar açıldı İstanbul trafiği arttı! Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyelerinde

İstanbul'da sabah saatlerinde okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56'yı geçti.

2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Sabah saatlerinde de okullarına ve işyerlerine gidecek olan vatandaşlarda toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle de kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56'yı geçti. Kentin işlek noktalarından olan Halıcıoğlu ve Cevizlibağ'da da yoğunluk oluştu.