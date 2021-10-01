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Oğuzhan Asıltürk'ü A Haber canlı yayınında anlattılar

A Haber
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Giriş: 01.10.2021 10:42
Son dakika haberi... Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'den itibaren hastanede tedavi görüyordu. Asiltürk'e zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı tanısı konulmuştu. Eski Bakan Bülent Akarcalı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınında Asıltürk'ü anlattı. Akarcalı, "Çok üzüldüm. Rahmetliyle bir ay önce düğünde beraberdir eşiyle birlikte gayet iyiydi. Çok üzüldüm aniden gitmesine. Hakikatten değerli bir arkadaşımızdı. 83-2002 arası kesintisiz birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyaset yaptık. Son derece ağır başlı, dengeli uzlaşmacı istikrar sağlayan bir kişilikti." dedi. Destici ise "Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Oğuzhan beyle biz de dönem dönem bir araya geldik. Daha yakından tanıma imkanımız oldu. Hastaneye yattığını öğrendiğimde büyük üzüntü duydum. Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden bir tanesiydi." şeklinde konuştu.
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