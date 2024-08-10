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Öğretmenlerin eş durumu tayin başvurusu başlıyor! Başvurular 13-15 Ağustos’ta alınacak

Öğretmenlerin eş durumu tayin başvurusu başlıyor! Başvurular 13-15 Ağustos’ta alınacak

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 16:16
Sözleşmeli öğretmen eşleri için yer değiştirme başvuruları başlıyor. Başvurular mebbis.meb.gov.tr adresinden elektronik başvuru formu doldurularak, 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
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