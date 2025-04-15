Öğretmenlere atama müjdesi! Başkan Erdoğan Kabine sonrası detaylarını duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında öğretmen adaylarına atama müjdesi vererek, "10 bini milli eğitim Akademisi’ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum" dedi.

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