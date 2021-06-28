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ODA TV’nin kara propagandasının amacı ne? A Haber'de sert tepki: Toplumun içinde kaos istiyorlar!

A Haber
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Giriş: 28.06.2021 09:53
ODA TV'nin kara propagandası tutmadı. Amaçları neydi? Kemal Kılıçdaroğlu neden yalanın arkasında? Yeni kara propaganda yöntemi mi? AK Parti Kütahya Milletvekili Avukat İshak Gazel, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Gazel, "Ben şok oldum böyle bir haber nasıl yapılabilir. Daha detayını bilmeden yalan olduğunu tahmin etmiştim. Yalanda sınır tanımamanın bir ifadesi. Gözümüzü açıyoruz yalan gözümüzü kapıyoruz yalan. Bunları yönlendiren mecralar var. Toplumun içinde kaos istiyorlar!" ifadelerini kullandı.
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