ODA TV'den yine yalan haber! Silahlar film setinin oyuncak silahları çıktı

ODA TV yalanda sınır tanımıyor. Bir haberde öğrenci yurdundan çıktığı iddia edilen silahlar paylaşıldı. Ancak kısa süre sonra ODA TV'nin haberi yalanlandı. O silahların çekim yapılan bir film setine ait olduğu ortaya çıktı. Yaptığı haberle KADEM'i hedef alan ODA TV'nin haberine Kadın ve Demokrasi Derneği'nden tepki geldi. "KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

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