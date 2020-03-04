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04.03.2020
Oda TV'den skandal MİT haberi! Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Provokatif Türkiye karşıtı haberleriyle ön plana çıkan ODA TV, FETÖ'nün MİT TIR'ları ihaneti gibi bir skandala imza atarak, Libya'da şehit düşen MİT mensubunun cenazesine ilişkin bilgileri kanuna aykırı olmasına rağmen paylaştı. Skandalın ardından ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı.
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