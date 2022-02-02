Nikah dairelerinde ’02.02.2022’ yoğunluğu! Özel günü kaçırmamak için sıraya girdiler

Bugün ikinci ayın ikisi ve yıl 2022. Aynı gün ay ve yılın aynı sayıyla denk geldiği bu günde nikah yapmak isteyen çiftler Üsküdar Belediyesi'ne başvurdu. Bugün belediyeye müracaat eden çiftlerin nikâhları kıyılacak. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu o noktada dünyaevine giren mutlu çiftlere mikrofon uzattı.

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