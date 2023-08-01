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Nijer'deki askeri darbe! Darbe sonrası Afrika ülkelerinden Fransa'ya büyük tepki var

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 14:46
Nijer'deki darbenin ardından Mali ve Burkina Faso gibi ülkelerden Fransa'ya tepki geldi. Fransa bölgedeki vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.
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