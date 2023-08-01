Nijer'deki askeri darbe! Darbe sonrası Afrika ülkelerinden Fransa'ya büyük tepki var

Nijer'deki darbenin ardından Mali ve Burkina Faso gibi ülkelerden Fransa'ya tepki geldi. Fransa bölgedeki vatandaşlarını ve çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.

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