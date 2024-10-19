Netanyahu’nun evine saldırı! Doç. Dr. Bilgin: Yenilmez ülke imajına darbe

Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinden sonra bir açıklama yapan ve savaşta yeni aşama mesajı veren Hizbullah kamikaze drone ile Netanyahu’nun evini hedef aldı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren siyaset bilimci Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, “Hizbullah burada Netanyahu’nun evini vurarak ciddi bir sembolik mesaj veriyor. ‘Artık evinde güvende değilsin’ mesajıdır. Bu kıssasa kıssas hareketidir. İsrail’in doğru yayılma ihtimali yüksek. Mısır, Suudi Arabistan Lübnan, Suriye Yahudi devletinin toprakları olacak diye bakanları konuşuyor. Yani burada Arap-Yahudi kavgası yok. İsrail, Suriye’ye girdiği zaman para ve silahlarla destek sağladığı PKK ile birleştiği zaman Türkiye’nin milli güvenliğine doğrudan tehdit olacak.” dedi.

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