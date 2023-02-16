Neslihan Kılıç Ebrar Sitesi’den 258 saat sonra sağ kurtarıldı! Sağlık durumu nasıl? UMKE ekibi A Haber’de açıkladı

Kahramanmaraş depreminin üzerinden 258 saat geçmesine rağmen bir mucize daha gerçekleşti. Depremde yerle bir olan Ebrar Sitesi'nin enkazında günlerdir mahsur kalan 42 yaşındaki Neslihan Kılıç isimli kadın kurtarıldı. A Haber'e konuşan ve Neslihan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) "Kırıkları var. Kendisi konuşabilmekte" dedi. Ekipler, "Yaşadığımız bu hissin tarifi yok. Çok güzel bir duygu. Burası için umudumuz azalmıştı. Canlı var denilince koştuk ve gerekli müdahaleyi yaptık. Damar yolunu açtık. İnşallah devamı gelir. Umut her zaman var. Yeter ki kaybetmeyelim" ifadelerine yer verdiler.