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Necip Hablemitoğlu zanlısı Levent Göktaş iade ediliyor

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 16:09
Son dakika haberi… Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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