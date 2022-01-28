28 Ocak 2022, Cuma
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Necip Hablemitoğlu suikastının 20 yıllık sır perdesi
Fetullahçı Terör Örgütü tehlikesine yıllar önce dikkati çeken tarihçi-yazar Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu, 20 yıl önce evinin önünde ugradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan Bozkır, 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.