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Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri A Haber'de

Narin'in cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 12:30
Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın keşif anına ait görüntüleri ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında detayları aktardı.
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