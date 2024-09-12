12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin Güran'ın başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi

Narin Güran'ın başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2024 15:17
Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayetin ardından geride soru işaretleri kaldı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, cinayetin işlendiği gün yaşananları dakika dakika A Haber canlı yayınında anlattı. Karaman, "25 dakikada Narin’in başına ne geldiyse geldi. O 25 dakikanın içerisinde de Nevzat ile amcanın telefon görüşmeleri var." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
12 Eylül darbesine giden süreç
12 Eylül darbesine giden süreç
Başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi
"Başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi"
Anne ve ağabeye çapraz sorgu
Anne ve ağabeye çapraz sorgu
Kriminal telefonu incelemeye aldı
Kriminal telefonu incelemeye aldı
Narin Güran cinayetinde son gelişmeler A Haber’de
Narin Güran cinayetinde son gelişmeler A Haber'de
Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri
Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadeleri
Narin’in amcası A Haber’e konuştu
Narin'in amcası A Haber’e konuştu
MSB’den ’kılıçlı yemin töreni’ ile ilgili açıklama!
MSB'den 'kılıçlı yemin töreni' ile ilgili açıklama!
Deliller önemli veriler içeriyor
"Deliller önemli veriler içeriyor"
Bu bilgiler ilk kez A Haber’de
Bu bilgiler ilk kez A Haber'de
Türkiye Ayşenur için soruşturma başlattı
Türkiye Ayşenur için soruşturma başlattı
Cevdet Yılmaz’dan Narin açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan "Narin" açıklaması
Daha Fazla Video Göster