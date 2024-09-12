12 Eylül 2024, Perşembe
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Narin Güran'ın başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi
Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayetin ardından geride soru işaretleri kaldı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, cinayetin işlendiği gün yaşananları dakika dakika A Haber canlı yayınında anlattı. Karaman, "25 dakikada Narin’in başına ne geldiyse geldi. O 25 dakikanın içerisinde de Nevzat ile amcanın telefon görüşmeleri var." ifadelerini kullandı.