Narin Güran'ın başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi

Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayetin ardından geride soru işaretleri kaldı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, cinayetin işlendiği gün yaşananları dakika dakika A Haber canlı yayınında anlattı. Karaman, "25 dakikada Narin’in başına ne geldiyse geldi. O 25 dakikanın içerisinde de Nevzat ile amcanın telefon görüşmeleri var." ifadelerini kullandı.

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