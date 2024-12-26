Duruşmada yaşananlar A Haber’de

Avukat İrem Nur Yılmaz, “Çelişkiler giderilemedi. Genel olarak Ramazan hatırlamıyorum, bilmiyorum şeklinde beyanlarda bulundu. Çoban Ahmet ben hiçbir şey görmedim şeklinde ifade verdi. Sanırım baskı altında da olabilir ağlamaya başladı. Sakinleştirmeye yönelik konuşmalar oldu.” dedi. Avukat Sinem Ermiş ise “Baba Arif Güran’ın oğlu Enes ve eşine ve amca Salim Güran’a karşı önceki duruşmalardan da gördüğümüz üzere suçu onların işlediğini düşünmediğine yönelik davranışları olduğunu görüyoruz. Baba ailenin suçlu olduğunu düşünmüyor. Tanıklar da çok duruşmayı aydınlatacak şeyler söylemediler.” ifadelreini kullandı.

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