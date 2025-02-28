28 Şubat 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Narin Güran davasında yeni gelişme! Dosyalar birleştiriliyor
Narin Güran davasında yeni gelişme! Dosyalar birleştiriliyor

Narin Güran davasında yeni gelişme! Dosyalar birleştiriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2025 13:15
Diyarbakır’da 8 yaşında kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Narin’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı tutuklu toplam 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkındaki dava dosyalarının birleştirilmesine karar verildi. İşte Türkiye’yi yasa boğan olayın dava sürecine dair detaylar…
Narin Güran davasında yeni gelişme! Dosyalar birleştiriliyor
Narin Güran davasında yeni gelişme!
Narin Güran davasında yeni gelişme!
28 Şubat darbesinin tartışılan isimleri!
28 Şubat darbesinin tartışılan isimleri!
PKK’ya fesih çağrısının kodları neler?
PKK'ya fesih çağrısının kodları neler?
28 Şubat 1997’de neler yşaandı? Darbe nasıl yapıldı?
28 Şubat 1997'de neler yşaandı? Darbe nasıl yapıldı?
PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısının perde arkası!
PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısının perde arkası!
Başkan Erdoğan programında neler var?
Başkan Erdoğan programında neler var?
Zelenskiy Trump ile el sıkışacak!
Zelenskiy Trump ile el sıkışacak!
ABD ve Rus heyeti hangi konularda anlaştı?
ABD ve Rus heyeti hangi konularda anlaştı?
MHP’li Yönter: Bahçeli’nin sağlığı yerinde
MHP’li Yönter: Bahçeli’nin sağlığı yerinde
28 Şubat’ın mağdurları A Haber’e konuştu
28 Şubat’ın mağdurları A Haber’e konuştu
Kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı!
Silah bırakma çağrısı dünya gündeminde!
Silah bırakma çağrısı dünya gündeminde!
Daha Fazla Video Göster