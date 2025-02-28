Narin Güran davasında yeni gelişme! Dosyalar birleştiriliyor

Diyarbakır’da 8 yaşında kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. Narin’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı tutuklu toplam 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkındaki dava dosyalarının birleştirilmesine karar verildi. İşte Türkiye’yi yasa boğan olayın dava sürecine dair detaylar…