09 Eylül 2024, Pazartesi
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Narin Güran cinayetinde çarpıcı detaylar! Silinen WhatsApp yazışmaları…
Narin Güran cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Geride kalan soru işaretlerinin yanıtları merak ediliyor. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Osman Celbiş ve Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demircan, silinen WhatsApp yazışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu