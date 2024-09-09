Narin Güran cinayetinde çarpıcı detaylar! Silinen WhatsApp yazışmaları…

Narin Güran cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Geride kalan soru işaretlerinin yanıtları merak ediliyor. ​Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Osman Celbiş ve Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demircan, silinen WhatsApp yazışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu

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