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Narin Güran cinayetinde çarpıcı detaylar! Silinen WhatsApp yazışmaları…

Narin Güran cinayetinde çarpıcı detaylar! Silinen WhatsApp yazışmaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 16:03
Narin Güran cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Geride kalan soru işaretlerinin yanıtları merak ediliyor. ​Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Osman Celbiş ve Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demircan, silinen WhatsApp yazışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu
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