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Narin duruşmasında karar günü! A Haber yakın takipte

Narin duruşmasında karar günü! A Haber yakın takipte

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.12.2024 13:42
Diyarbakır’da 8 yaşında katledilen Narin Güran’ın katil ya da katilleri hesap veriyor. Karar duruşmasında avukatların karşılıklı yaptıkları hareketler Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar’dan tepki gördü. Güranların avukatları davayı sulandırmaya çalışırken polis korumasında salonda giren Nevzat Bahtiyar’da mahkeme başkanı tepki gösterdi ve “Talimatı ben verdim” dedi. A Haber ekipleri hem duruşma salonunda hem adliye önünde hem de Narin’in köyü Tavşantepe’de nöbetini sürdürüyor. İşte tüm detaylar…
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Narin duruşmasında karar günü! A Haber yakın takipte
Narin duruşmasında karar günü! A Haber yakın takipte
Narin duruşmasında karar günü! A Haber yakın takipte
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