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Narin cinayetinde yeni gelişme! Aile meclisinde çobana sorgu ve darp

Narin cinayetinde yeni gelişme! Aile meclisinde çobana sorgu ve darp

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.11.2024 12:17
Güncelleme:28.11.2024 12:30
Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına aile bireylerinin toplantı görüntüsü de eklendi. Görüntülerde Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı görüldü. Bölgeden son detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktarırken ekibimizden Mehmet Karataş da önemli bilgiler verdi.
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Narin cinayetinde yeni gelişme! Aile meclisinde çobana sorgu ve darp
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