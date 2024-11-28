28 Kasım 2024, Perşembe
Narin cinayetinde yeni gelişme! Aile meclisinde çobana sorgu ve darp
Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasına aile bireylerinin toplantı görüntüsü de eklendi. Görüntülerde Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı görüldü. Bölgeden son detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktarırken ekibimizden Mehmet Karataş da önemli bilgiler verdi.