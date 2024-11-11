11 Kasım 2024, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Narin cinayetinde yeni gelişme!

Narin cinayetinde yeni gelişme! "3. bir katil adayı var"

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2024 01:43
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin ilk duruşma sona erdi. Sanıkların tutukluluk halleri devam ederken A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahmen Şimşek'ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Şimşek, cinayette 3. bir ismin olabileceğini belirterek Salim Güran'ın 22 yaşındaki oğlunu işaret ederek "Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum. Devran Güran,tutuklu ve cezaevinde." dedi. İşte detaylar...
Narin cinayetinde yeni gelişme!
Narin cinayetinde yeni gelişme!
Terör destekli siyasete yer yok
"Terör destekli siyasete yer yok"
Narin Cinayeti davası ertelendi
Narin Cinayeti davası ertelendi
2015’ten bu yana bir ilk! Kabine...
2015’ten bu yana bir ilk! Kabine...
A Haber Narin cinayetinin izini sürüyor
A Haber Narin cinayetinin izini sürüyor
Yeni harekat sinyali mi?
Yeni harekat sinyali mi?
Yeni harekat sinyali: Bana göre bir müjde...
Yeni harekat sinyali: Bana göre bir müjde...
40 yıllık terör oyununu bozacağız
"40 yıllık terör oyununu bozacağız"
Oklar kimi işaret ediyor?
Oklar kimi işaret ediyor?
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı
Narin cinayeti davasında kim ne dedi?
Narin cinayeti davasında kim ne dedi?
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Daha Fazla Video Göster