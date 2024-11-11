Narin cinayetinde yeni gelişme! "3. bir katil adayı var"

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin ilk duruşma sona erdi. Sanıkların tutukluluk halleri devam ederken A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahmen Şimşek'ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Şimşek, cinayette 3. bir ismin olabileceğini belirterek Salim Güran'ın 22 yaşındaki oğlunu işaret ederek "Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum. Devran Güran,tutuklu ve cezaevinde." dedi. İşte detaylar...