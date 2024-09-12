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Narin cinayetinde itirafçının ifadesine A Haber ulaştı

Narin cinayetinde itirafçının ifadesine A Haber ulaştı

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 12:09
Narin cinayetinde soruşturma derinlemesine devam ediyor. İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın savcılıkta verdiği ifadesine A Haber ulaştı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı.
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