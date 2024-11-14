Narin cinayetinde deliller kimi işaret ediyor? İşte sanıkların dakika dakika HTS kayıtları

Diyarbakır'da 8 yaşında cinayete kurban giden “Narin Güran” olayı Türkiye’yi derinden sarstı. Minik Narin cinayeti davasında gözler 26 Aralık'ta görülecek ikinci duruşmaya çevrilirken “katil kim?” sorusu da merak konusu oldu. Oklar ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a çevrilirken dakika dakika sanıkların HTS kayıtları belgelerle A Haber ekranlarında değerlendirildi. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek Narin cinayetine ilişkin amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran’ın HTS kayıtlarını aktardı. İşte detaylar…