19 Ekim 2024, Cumartesi
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Mülteci kampından şehadete! İşte Yahya Sinvar’ın son anları
62 yıllık hayatını Filistin davasına adayan Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail askerleri ile girdiği çatışmada şehit düştü. Onun son anlarındaki cesareti nesiller boyunca unutulmayacak hafızalara kazınacaktı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Yahya Sinvar'ın son anlarını yazdı.