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Mülteci kampından şehadete! İşte Yahya Sinvar’ın son anları

Mülteci kampından şehadete! İşte Yahya Sinvar’ın son anları

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 14:29
62 yıllık hayatını Filistin davasına adayan Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail askerleri ile girdiği çatışmada şehit düştü. Onun son anlarındaki cesareti nesiller boyunca unutulmayacak hafızalara kazınacaktı. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, Yahya Sinvar'ın son anlarını yazdı.
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